Залужный: «Перемоги» нет. Продолжим террор Крыма и Новороссии. Главное, чтобы Запад давал бабло, а «громадяне» терпели

Михаил Рябов.  
08.07.2026 13:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Вопреки победным реляциям на украинском ТВ, ситуация на фронте по-прежнему находится в тупике. Обилие дронов не позволяет проводить масштабные наступательные операции, а, значит, России не занять всю Украину, но и ВСУ не смогут отбить потерянные территории. Правда, резервов у русских больше, а потому они могут ценой потерь освобождать города Донбасса. Но в целом обеим сторонам стоит готовиться к дальнейшей войне на истощение.

Статья с такими тезисами за подписью экс-главкома ВСУ Валерия Залужного появилась в британской газете Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки победным реляциям на украинском ТВ, ситуация на фронте по-прежнему находится в тупике. Обилие...

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«Информация об отдельных тактических успехах на поле боя и болезненных ударах по логистике и инфраструктуре не должна внушать фантазии о скором окончании войныситуация на фронте действительно осталась в тупике, который я описывал в конце 2023 года», – пишет Залужный.

Он настаивает, что у ВСУ сейчас «лишь временный перехват инициативы»:

«Нельзя говорить о победе на поле боя ни для России, ни для Украины. Потому что, с одной стороны, Россия не может даже теоретически оккупировать Украину военным путем, а Украина пока не может тем же военным путем деоккупировать захваченную территорию».

В свою очередь, напоминает Залужный, Россия производит рекордное число баллистических ракет:

«Невозможно изготовить достаточное количество систем ПВО, чтобы противодействовать этому».

Он обещает, что ВСУ будут продолжать дроновый террор всех новых территорий РФ и Крыма. Однако в ответ Россия будет бить по городам Украины.

«В Крыму растет топливный кризис, проходят перерывы в поставках продуктов питания и т.д. Не постигнет ли оккупантов такая же участь с оккупированными селами в Херсонской и Запорожской областях? Вероятно, да. Это тот случай, когда если ты не можешь унести с собой то, что украл, лучше его оставить. Все это лишь довод в возможных переговорах, однако, к сожалению, этот довод не последний. Дальше все это ожидает и наши крупные города и их инфраструктура, о защите которой необходимо немедленно думать», – призывает Залужный.

В целом в войне на истощение определяющими будут «способность людей терпеть ее продолжение и международная поддержка».

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English version :: Читать на английском Залужный: «Перемоги» нет. Продолжим террор Крыма и Новороссии. Главное, чтобы Запад давал бабло, а «громадяне» терпели

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