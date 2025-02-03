Залужный планировал изолировать Крым и отрезать Белгород

Украина рассматривала планы наступления на Белогород и окружения города ещё в 2022 году.

Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного, бывший замначальника Генштаба ВСУ Виктор Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта операция не уникальна с точки зрения того, как получилась идея этого наступления. Еще когда был Залужный, в декабре 22-го года, на одном из совещаний мы готовили такие предложения, я в них лично принимал участие. Это, пожалуй, вопрос политический. Я знаю точно, что прямо Валерий Федорович на одном из заседаний на совете, который проводился в СНБО, озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не секрет, мы можем об этом сказать.

Что было в этом докладе, который он озвучил? Первое, мы стараемся как можно сильнее стабилизировать линию фронта в Донбассе, не проводя там активных наступательных действий. Разве что какие-то бои местного значения для улучшения тактического положения. Второе, мы продолжаем проводить воздушную дроновую операцию по изоляции Крыма и лишению Крыма, россиян, возможности базировать флот и авиацию и средства впечатления на территории Крыма.

В-третьих, мы проводим операцию наступательную, воздушную наступательную операцию или воздушно-дроновую наступательную операцию для ослабления экономического, энергетического потенциала противника на территории, в глубине Российской Федерации, в том числе на оперативно-стратегическую глубину. И пятое – это перенос военных действий на территорию противника. В том варианте, который мы озвучивали, шла речь о Белгородской области», – сказал генерал.