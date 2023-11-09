Залужный подтвердил 300 тысяч погибших ВСУшников – экс-депутат Рады

Украина несет страшные потери на фронте, что подтверждает посещения украинских кладбищ.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил экс-депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужный признал свою вину, и тут у меня к нему вопрос – ни фига себе ошибочка, ценой в несколько сотен [тысяч] жизней. Потому что, когда Залужный говорит о 150 тысячах погибших оккупантов в ходе контрнаступления, и что он думал, что это остановит и даст возможность продвигаться нашим, то я скажу, что, если исходить из военной науки, то потери наступающей стороны в два раза больше», – сказал экс-боевик.

«Поэтому для нас это страшная цифра, но каждый из нас ее ощущает, когда едет по селам и видит кладбища. Когда бывает на Лесном у нас в Киеве или на других кладбищах. Это страшная картина, конечно, и мы понимаем – страшные потери», – заявил Мосийчук.