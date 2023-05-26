Залужный показал, что не ранен в пах и может стоять

Михаил Рябов.  
26.05.2023 17:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Минобороны Украины опубликовало еще одно фото главкома ВСУ Валерия Залужного, якобы сделанное на церемонии ввода в состав ВМСУ нового артиллерийского катера, которому присвоено название «Буча».

Снимок, очевидно, призван продемонстрировать две вещи. Первая – опровергнуть скептиков, которые не поверили во вчерашний ролик с Залужным, где тот сидел за столом и помахал одной рукой, из чего некоторые комментаторы сделали вывод, что главком всё же ранен и не мог ходить.

Минобороны Украины опубликовало еще одно фото главкома ВСУ Валерия Залужного, якобы сделанное на церемонии...

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Вот, например, на чем настаивал после просмотра ролика военкор Герман Куликовский:

«Я уже писал, что у Валеры травма мошонки и контузия».

Конечно, сохраняется некоторая вероятность, что Залужного для поднятия боевого духа подчиненных оторвали от больничной койки и, спрятав катетеры в камуфляж, заставили позировать перед фотокамерой.

Так или иначе, но вторая цель фото названа украинским Минобороны открыто:

«Строим флот даже под ракетными обстрелами».

И тут уже действительно появляется вопрос, ведь речь идет даже не о мостах и скрытой поставке по ним бронетехники с Запада, а не тронутых заводских мощностях – возможно, в Киеве, где ранее производились подобные катера.

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