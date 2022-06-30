Залужный похвалился полученными ВСУ польскими гаубицами «Краб»

30.06.2022  09:35 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина
Новости Украины

Полученные украинцами польские самоходные гаубицы «Краб» уже применяются ВСУ на передовой.

Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Telegram.

Полученные украинцами польские самоходные гаубицы «Краб» уже применяются ВСУ на передовой. Об этом сообщил...

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«Польские «Крабы» успешно работают на передовой», – написал Залужный.

По его словам, САУ AHS Krab (САУ «Краб») – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.

«Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км», – отметил Залужный.

О том, что  Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение – самоходные гаубицы AHS Krab ранее сообщило украинское оперативное командование «Восток».

«Польский «Краб» эффективно будет «съедать» колонны россиян! В рамках международной военной помощи дружественная Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение — САУ AHS Krab», — похвалились украинские штабисты.

В ОК «Восток» обнародовали основные факты о польской самоходной гаубице:

  • время приведения из походного положения в боевое — примерно 30 секунд;
  • главное огневое средство — 155-мм пушка с длиной ствола 52 калибры;
  • максимальная дальность стрельбы — 40 км.

«Спасибо Польше за поддержку и помощь! Вместе победим!», — добавили в командовании.

По данным украинского министра обороны Алексея Резникова, в целом на сегодня запрос от Вооруженных сил Украины по 155-миллиметровой артиллерии выполнен на 90%.

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