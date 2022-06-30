Залужный похвалился полученными ВСУ польскими гаубицами «Краб»
Полученные украинцами польские самоходные гаубицы «Краб» уже применяются ВСУ на передовой.
Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Telegram.
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«Польские «Крабы» успешно работают на передовой», – написал Залужный.
По его словам, САУ AHS Krab (САУ «Краб») – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.
«Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км», – отметил Залужный.
О том, что Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение – самоходные гаубицы AHS Krab ранее сообщило украинское оперативное командование «Восток».
«Польский «Краб» эффективно будет «съедать» колонны россиян! В рамках международной военной помощи дружественная Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение — САУ AHS Krab», — похвалились украинские штабисты.
В ОК «Восток» обнародовали основные факты о польской самоходной гаубице:
- время приведения из походного положения в боевое — примерно 30 секунд;
- главное огневое средство — 155-мм пушка с длиной ствола 52 калибры;
- максимальная дальность стрельбы — 40 км.
«Спасибо Польше за поддержку и помощь! Вместе победим!», — добавили в командовании.
По данным украинского министра обороны Алексея Резникова, в целом на сегодня запрос от Вооруженных сил Украины по 155-миллиметровой артиллерии выполнен на 90%.
Спасибо!
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