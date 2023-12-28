Залужный понимает, что приходит конец – аналитик

Олег Кравцов.  
28.12.2023 12:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного подтвердили, что для Украины ситуация на фронте усугубляется.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный аналитик, доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного подтвердили, что для Украины ситуация на фронте усугубляется....

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«Залужный не стал приукрашивать ситуацию. Он понимает, что приходит конец. Людей в ходе новой мобилизации они не наберут. Никакого наступления в следующем году у них не получится. А если Запад не будет поставлять людей и технику, то фронт со временем посыплется», – сказал Перенджиев.

По его словам, проблемы украинской армии связаны с пополнением боеприпасов и военной техники. Причем если раньше эта проблема была на первом месте, то сейчас уже на втором — на первый план вышли вопросы комплектования личным составом.

В свою очередь военный обозреватель Владислав Шурыгин считает, что задача ВСУ «проста и очевидна — уравнять потери».

«Если они смогут это сделать, снизив свои и увеличив наши, то тем самым они поставят Россию, как они считают, в безвыходную ситуацию: больших продвижений нет, потери есть, СВО теряет смысл. Высшее американское командование отошло от идеи большого наступления и сплошных побед, теперь задача — держаться насмерть и попытаться истощить российские силы», – говорит Шурыгин.

Напомним, что недавно Залужный ответил на вопросы журналистов, признав, что ВСУ потеряли стратегически важный город Марьинка. Кроме того, он сообщил, что украинские формирования могут оставить Авдеевку.

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