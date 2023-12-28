Залужный понимает, что приходит конец – аналитик

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Недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного подтвердили, что для Украины ситуация на фронте усугубляется.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный аналитик, доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

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«Залужный не стал приукрашивать ситуацию. Он понимает, что приходит конец. Людей в ходе новой мобилизации они не наберут. Никакого наступления в следующем году у них не получится. А если Запад не будет поставлять людей и технику, то фронт со временем посыплется», – сказал Перенджиев.

По его словам, проблемы украинской армии связаны с пополнением боеприпасов и военной техники. Причем если раньше эта проблема была на первом месте, то сейчас уже на втором — на первый план вышли вопросы комплектования личным составом.

В свою очередь военный обозреватель Владислав Шурыгин считает, что задача ВСУ «проста и очевидна — уравнять потери».

«Если они смогут это сделать, снизив свои и увеличив наши, то тем самым они поставят Россию, как они считают, в безвыходную ситуацию: больших продвижений нет, потери есть, СВО теряет смысл. Высшее американское командование отошло от идеи большого наступления и сплошных побед, теперь задача — держаться насмерть и попытаться истощить российские силы», – говорит Шурыгин.

Напомним, что недавно Залужный ответил на вопросы журналистов, признав, что ВСУ потеряли стратегически важный город Марьинка. Кроме того, он сообщил, что украинские формирования могут оставить Авдеевку.