Залужный признал, что Зеленский поставил в военкоматы бездарей

Вадим Москаленко.  
18.12.2023 15:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал то, как проходит мобилизация на Украине.

Об этом он заявил в комментарии украинским СМИ, преобразования военкоматов в ТЦК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сколько нам нужно мобилизовать, и как вы оцениваете рекрутинг? Это эффективно – не эффективно, как он себя показал?» – прозвучал вопрос.

«Рекрутинг оценивать ещё рановато, а что касается вопросов мобилизации, её не то чтобы надо усиливать, но вернуть в те рамки, что были раньше. Потому что сейчас это проблема тех хлопцев, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать. Они со временем остаются один на один, а это совсем не правильно. Просто вернуть в те рамки, в которых она работала раньше», – заявил Залужный.

На вопрос о том, повлияло ли на эффективность мобилизации массовое увольнение военкомов, главком ответил:

«Это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет».

Стоит заметить, что увольнение военкомов инициировал президент Владимир Зеленский по предлогом борьбы с коррупцией.

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