Залужный провалил контрнаступ и решил поруководить Украиной

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Главком ВСУ Валерий Залужный рвется во власть. Об этом свидетельствует его интервью журналу The Economist, которое можно назвать программным.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Залужный тезисно сообщает о том, что широкого и красивого прорыва ВСУ ждать не стоит, что стороны достигли такого технического и технологического прогресса, при котором ни одна из них не может двигаться вперед.

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Также украинский главком «проехался» по западным партнерам, указав, что он, конечно, благодарен за помощь, но ее было мало и не вовремя, что не дало возможности прорыва.

По мнению военного эксперта, члена движения «Другая Украина» Юрия Дудкина, интервью Залужного выглядит смешно, но явно свидетельствует о его политических амбициях.

«Когда военный дает интервью, да тем более еще всемирно известному The Economist, то это становится смешным, потому как у него есть профессия, есть огромный круг обязанностей. Это человек устава и человек присяги – по сути, он не имеет права высказывать свои персональные, личные мнения. Это человек, который ходит под приказом ежедневно, ежечасно, ежеминутно он может его получить и беспрекословно его выполнять. Господин Залужный, генерал армии – дает интервью иностранному журналу, в котором выкладывает свои соображения по поводу того, что нужно Вооруженным силам Украины для того, чтобы победить Российскую Федерацию!?! Понимаете, там масса мыслей – такое впечатление, что этот военный сам будет жить лет 300, – потому, как такими темпами, как в Украине развивается все это, в том числе оборонно-промышленный комплекс и военная доктрина, то и так же он будет вместе со своими кумирами из «Слуг народа» вечно быть во власти. Это больше всего смешно», – отметил он.

«Вы себе можете представить, что в годы Второй мировой войны генералы Эйзенхауэр, Монтгомери или Маршал Советского Союза Жуков давали интервью либо информационному агентству ТАСС, либо журналу «Вашингтон пост»? Ну это же несуразица полная. Скажу одно – господин Залужный либо сам, либо кто-то готовит его в большую политику. Это основной принцип того, что мы сегодня видим», – заявил Дудкин.