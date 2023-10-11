Залужный раскладывает яйца. Он главный конкурент Зеленского – Корчинский

Анатолий Лапин.  
11.10.2023 12:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Главком ВСУ является самым главным конкурентом президента Владимира Зеленского на возможных выборах главы государства.

Об этом в эфире интернет-канала Newsroom заявил объявленный Россией в розыск боевик, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ является самым главным конкурентом президента Владимира Зеленского на возможных выборах главы государства....

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По словам Корчинского, Залужный сегодня он больше политик, чем военный.

«Валерий Залужный сейчас начал строить свою политическую карьеру, насколько я вижу. Уже формируются под Залужного определенные политические формирования, он, как выдающийся украинский стратег, раскладывает яйца в разные корзины. Обещает одним, обещает вторым, обещает третьим.

Он на самом деле может быть в политике, знает, где нужно немного унизиться, а где нужно проявить немного хамства. То есть, он в этом смысле – человек даже более политический, чем военный», – сказал националист.

«Выборы на самом деле очень вероятны. И на этих выборах, очевидно, так сейчас выглядит, что там будет два главных претендента на кресло верховного главнокомандующего. Это Залужный и Зеленский. Так как мы с вами пламенные сторонники идеи, что возглавлять страну должны военные, то, возможно, нам придется голосовать за Залужного. Я не являюсь большим сторонником Залужного, но вынужден буду голосовать за него», – заявил Корчинский.

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