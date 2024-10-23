Залужный сфотографировался с подготовленными в Британии пилотами ВСУ и пообещал за них молиться

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Украинские пилоты завершили обучение в Великобритании, сообщил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, вместе с заместителем госсекретаря парламента Великобритании по вооруженным силам Люком Поллардом принявший участие в выпускной церемонии третьей когорты украинских пилотов, которая состоялась на базе британских королевских ВВС в Крэнвелле.

Залужный поблагодарил Великобританию за помощь в подготовке пилотов и заявил, что «прямо сейчас мы получаем необходимое преимущество над нашим врагом».

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«Надеюсь, что они хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы», – добавил он.

«Совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись из боевых задач.Молиться будем мы, а летать, сражаться и побеждать будете вы. Я надеюсь, вы хорошо этому научились”, – отметил Залужный в своем обращении к пилотам на базе подготовки во время церемонии выпуска.

В своих соцсетях Залужный опубликовал групповой снимок с пилотами, правда, их лица при этом были заблюрены по соображениям безопасности.