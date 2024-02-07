Залужный смирился с отставкой. ВСУ в Авдеевке анонсируют катастрофу

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На днях произойдет давно ожидаемая отставка главкома ВСУ Валерия Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет патронируемое посольством США в Киеве антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда».

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«Замена произойдет на днях. Мягко, не так, как все себе представляют. Все будет спокойно. Да и Залужный уже внутренне принял, что точно идет», – сказал изданию один из высокопоставленных представителей команды Зеленского.

При этом источник в Генштабе ВСУ считают, что Залужный не поддержит митинги в его поддержку.

«Если, не дай бог, кто-то начнет делать, то он тут же выйдет с призывами, что «если кому-то хочется продемонстрировать героизм, то идите на фронт», – заявил генштабист.

В публикации отмечается, что президент Владимир Зеленский рассматривает на замену две кандидатуры: начальник военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

«Назначение Буданова, по-видимому, легче провести медийно. Он организовал не одну блестящую диверсионную операцию, но в замкнутой системе ВСУ никогда не планировал масштабные операции. Поэтому это предназначение может быть воспринято неоднозначно. Сырский, давший при жизни полтора больших интервью, в Вооруженных силах уже сейчас командует обороной на огромных секторах. Но за командующим Сухопутными силами устойчиво закрепилась слава человека, для которого выполнение задач важнее количества положенных для этого жизней», – характеризует кандидатов «УП».

По данным издания, Залужный объявил своему ближайшему окружению, что в случае отставки намерен заняться своим здоровьем, и, возможно, начать преподавательскую деятельность.

Кроме того, в статье говорится о последствиях, которые может иметь увольнение Залужного.

«Во-первых, уже сейчас из-за растягивания процесса увольнения на неопределенные недели наблюдаются проблемы с принятием важных решений и на уровне Генштаба, и на уровне низшего командования. Армия не знает, выполнять ли команды людей, чей статус сейчас подвешен, стоит ли слушать тех, кто пока главным не стал. В ситуации, когда противник оказывает постоянное давление на всех фронтах, это положение дел может оказаться роковым для управляемости войсками вообще», – продолжает «УП».

Военные одной из бригад ВСУ, действующей на авдеевском направлении, жалуются:

«Ситуация очень сложная, кажется очень малое количество боеприпаса. Генштаб ничего сейчас не хочет решать. А для войск эта пауза – это катастрофа».

Еще одним последствием называется изменение политического процесса, в результате чего Зеленский «окажется не в роли борющегося против системы, а того, против кого борются».

«Увольнение без объяснения самого популярного военного командующего в стране нанесет удар по доверию всем властям. И в перспективе может превратить Залужного в мощную политическую фигуру. Если главнокомандующий пойдет в политику и сможет остаться публичным, это изменение будет настолько ощутимым, что сможет сразу изменить статус-кво, создав новый большой полюс политического тяготения», – резюмирует издание.