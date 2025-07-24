Залужный сравнил НАТО с шарлатанами

НАТО якобы должно в первую очередь думать о защите Украины.

Об этом в интервью «LB live» заявил экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На сегодняшний день НАТО остаётся единым ориентиром для Украины. Всё-таки, прежде всего, это самый мощный силовой блок. Другой вопрос, что у этого самого мощного силового блока, скорее всего, судьба будет та же, что и у ООН», – сказал посол.

По его словам, это будет зависеть от многих факторов.

«В том числе, от наших врагов, которые, не покладая рук, работают над тем, чтобы разъединить Европу. Не дай бог, чтобы случилось, но я думаю, если бы на сегодняшний день какая-то из стран НАТО пострадала бы от агрессии такой страны или подобной той, с которой мы сейчас воюем, мне кажется, это была бы последняя точка существования того союза», – отметил Залужный.

Он посетовал на то, что НАТО сегодня как альянс «не выдерживает никакой критики, в силу объективных и субъективных причин».