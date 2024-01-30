Залужный страдает алкоголизмом, – депутат от партии Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая традиционно использовалась офисом президента в случае необходимости резкой критики в адрес командующего ВСУ Валерия Залужного, с небольшим опозданием подключилась к скандалу из-за слухов то ли о состоявшемся, то ли о грядущем увольнении генерала.

Безуглая обратила внимание, что на фоне слухов об отставке многие пользователи соцсетей публикуют фото Залужного, демонстрируя поддержку командующему. Сам же генерал также выставил свежий снимок со своим сослуживцем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Некоторые распространяют фото, что вверху. Имейте в виду, что здесь такой вид не из-за сурового солнца окопов (он очень редко выбирается хотя бы из кабинета, не то что из Киева), а из-за алкоголя, простите. И это беда среди генералитета, кстати», – пишет Безуглая.

Она подтвердила слухи, что Залужный в случае отставки собирается уволиться из армии (это открывает ему путь в политику (читай – готовиться сместить Зеленского), ведь, будучи в рядах ВСУ, действующий генерал не имеет права на политическую деятельность).

«Генерал шантажирует, что в случае отставки, не останется в ВСУ, а уволится из-за … врачебно-летной комиссии, это типичный трюк, здоровых у нас нет, есть недообследованные. И генералитет даже при моих скромных личных наблюдениях проворачивал это очень много раз. Ну а дальше блогерство, или еще что-то, «я делал, мне не дали» и т.д.», – пишет Безуглая.

Она обращает на свежее фото Залужного из соцсети, сделанное в вечер, когда распространялись слухи об отставке.

«Внизу-только что опубликованное Залужным фото, Вот оно уже ближе к реалиям: паркет, наглый взгляд, домашняя одежда вместо кителя… Не комментируя слухи, скажу, чем скорее бы это произошло, тем больше у нас шансов вырваться из поверхностного ада уничтожения людей не только русскими, а заскорузлой собственной советской армией. Это шанс на перемены. Шанс на план 2024», – пафосно заключила Безуглая, подразумевая, что Залужный получил еще советское образование, а потому провалил подготовленное НАТО летнее наступление-2023.

Политолог Михаил Чаплыга считает, что отставка Залужного неизбежна.

«По сути, он уже отставлен. Так работает современный информационный мир. Нет, естественно, дыма без огня, хотя отставки обычно по пятницам, а не понедельникам. Уже все вторично. Водораздел проведен, и новая реальность», – рассуждает Чаплыга.

Он полагает, что отставка связана с противостоянием Зеленского и Залужного последних недель, когда президент и генерал пытались спихнуть друг на друга ответственность за анонсированную мобилизацию еще 500 тысяч человек на фронт.

Чаплыга называет новую мобилизацию «законом о Крутах» – по аналогии с украинским историческим мифом о необученных студентах, которых во время Гражданской войны верхушка украинских самостийников бросила на превосходящие силы красных, чтобы остановить их наступление на Киев.

«Можете себе теперь представить уровень токсичности того проекта Закона «О Крутах»… Но все они там в одной лодке. И Зе, и За», – считает Чаплыга.