«Залужный талантливый мужик, украинцам – государственность!» – Шахназаров

13.09.2022  20:48 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинский народ, который не хочет быть русским и присоединяться к России, должен создать свое дружественное РФ государство на освобожденных территориях Украины.

Об этом в эфире «Россия 1» заявил уверенно становящийся скандальным гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский народ, который не хочет быть русским и присоединяться к России, должен создать свое...

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«Недооценка противника. Она постоянная, она и сейчас происходит. Мы всё американцы – американцы. Ну, надо признать, что Залужный (главнокомандующий ВСУ – ред.) талантливый военачальник. Ну, это надо признать! Необязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он – талантливый мужик, в смысле военного дела, он интересные комбинации придумывает. Так надо это признать!

И самое главное, наверное, я не прав, но на мой взгляд, нужна, все-таки, какая-то ясность в политическом решении украинского вопроса. Ну, надо признать, что украинский народ существует. Это – первое. Что он не есть миф, что не есть какая-то туманность Андромеды, что он существует. Более того, он в этой операции он, видимо, еще и получает этот миф свой, который необходим. Но надо это признать!», – кричал режиссёр.

«На мой взгляд, надо на освобожденных территориях предложить организовать альтернативное украинское дружественное России государство. Потому что нам нужно привлечь ту часть украинского народа, которая не хочет быть русскими и уходить в Россию, но в принципе настроена лояльно, дружественно, но хочет свою страну. Надо им предложить эту часть. У меня подозрение, что очень многие из украинских вооруженных сил может быть в эту сторону перейдут», – гнул свою линию Шахназаров.

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