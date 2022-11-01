Залужный увеличил сроки войны с Россией

01.11.2022  08:47 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

ВСУ ведут войну с Россией не последние 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал на своей страничке в соцсети.

ВСУ ведут войну с Россией не последние 8 месяцев, а 8 лет и 8...

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«Украина ведет войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и т.д. и, как отметил Залужный, не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев», – уверяет Залужный.

По его словам, Украина оказывает сопротивление стране, размеры которой в 28 раз больше размера Украины, а население которой больше украинского в четыре раза, военный потенциал которой кратно превышает украинские возможности.

«Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить. Выдержали бы другие страны такое давление? Только за 31 октября противник применил по объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа “Shahid-136” и один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю», — хвалится Залужный.

За кадром этих рассуждений главкома ВСУ об украинской стойкости остается невиданная ранее по размаху военная, финансовая и логистическая помощь Киеву со стороны стран НАТО. Вряд ли ВСУ продержались против РФ так долго, если бы Украина воевала исключительно за счет собственных ресурсов, включая интеллектуальные. Так что гордость Залужного за возможности ВСУ выглядит несколько натянутой.Скорее,это у России есть повод для гордости – целых 8 месяцев страна в одиночку и с опорой исключительно на собственные ресурсы и возможности опосредованно воюет с НАТО.

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