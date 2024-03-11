Залужный в Лондоне будет под колпаком» британских спецслужб

Анатолий Лапин.  
11.03.2024 15:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 205
 
Великобритания, Дзен, Дипломатия, Политика, Украина


Назначение послом Украины в Великобритании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного – это фактическая ссылка.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение послом Украины в Великобритании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного – это фактическая ссылка....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если Залужный согласится поехать послом, это будет ссылкой. Много сейчас экспертов, которые ориентированы на Банковую и которые начинают писать: «Да вы что, вы просто не понимаете, что Британия очень важна для Украины, Британия – это фактически главный наш партнер, посол в Британии – это посол, который будет отвечать за связи с глобальным Югом и так далее», – сказал эксперт.

«Но реально, давайте говорить честно, это человек, который будет полностью зависеть от дипломатической вертикали, которая замыкается у нас даже не на министра иностранных дел, а лично на главу офиса президента.

Второй момент – это то, что там, в Британии, он будет полностью под присмотром британских спецслужб. Даже охрана у него будет фактически британская», – заявил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть