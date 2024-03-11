Залужный в Лондоне будет под колпаком» британских спецслужб

Назначение послом Украины в Великобритании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного – это фактическая ссылка.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Если Залужный согласится поехать послом, это будет ссылкой. Много сейчас экспертов, которые ориентированы на Банковую и которые начинают писать: «Да вы что, вы просто не понимаете, что Британия очень важна для Украины, Британия – это фактически главный наш партнер, посол в Британии – это посол, который будет отвечать за связи с глобальным Югом и так далее», – сказал эксперт.

«Но реально, давайте говорить честно, это человек, который будет полностью зависеть от дипломатической вертикали, которая замыкается у нас даже не на министра иностранных дел, а лично на главу офиса президента.

Второй момент – это то, что там, в Британии, он будет полностью под присмотром британских спецслужб. Даже охрана у него будет фактически британская», – заявил Бондаренко.