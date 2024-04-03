Зам Буданова признал, что победить Россию на поле боя невозможно

Олег Кравцов.  
03.04.2024 15:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина осознает, что не имеет шансов в военном противостоянии с ВС РФ, а потому перешла к ударам по российским тылам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замнчальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, слова которого приводит британская газета «Гардиан».

Украина осознает, что не имеет шансов в военном противостоянии с ВС РФ, а потому...

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«Он сказал, что в настоящее время победа на поле боя невозможна, учитывая военное превосходство России и нехватку артиллерийских снарядов и истребителей с украинской стороны, и предположил, что у Киева «нет другого выбора», кроме как начать борьбу с целями в глубоком тылу врага, включая военные инфраструктуру, центры управления и контроля, а также промышленные производства, производящие «оружие и боеприпасы», – передает слова Скибицкого издание.

Он утверждает, что Киев использовал стандартную процедуру НАТО, известную как «центр тяжести» или «шестеренка», в которой огромных результатов можно достичь путем выбора, а затем устранения нескольких тщательно выбранных особо важных целей. Среди таких целей газета называет удары по российским НПЗ.

«По словам Скибицкого, Украина планировала нанести больше ударов по российским объектам, при этом свою роль сыграли агенты под прикрытием. Некоторые были «русскими с украинскими корнями», другие были неидеологическими русскими, завербованными в обмен на плату. По его словам, «пул» был настолько велик, что ГУР мог выбирать кандидатов для диверсионных операций», – пишет «Гардиан».

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