Зам Буданова: С комплектацией и пополнением войск у русских проблем нет – и не предвидится

Вадим Москаленко.  
03.03.2025 21:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ на 2025 год собираются набрать 343 тысячи контрактников, и как показывает практика, план будет перевыполнен.

Об этом в интервью «РБК» заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ на 2025 год собираются набрать 343 тысячи контрактников, и как показывает практика,...

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«Не нужно думать, что от уменьшения активных боевых действий уменьшаются планы противника. Именно это время используется для того, чтобы разработать планы для дальнейшего наступления, чтобы проводить подготовку личного состава, пополнить боеприпасы и готовиться к дальнейшим штурмовым и наступательным действиям.

Мы просто анализируем, исходя из того, насколько активно идёт сейчас кампания по набору военнослужащих в ВС РФ. Кстати, за январь они выполнили планы по рекрутингу на 107%. У них нет проблем с комплектацией войск и пополнением потерь.

А во-вторых, они чётко для себя обозначили наиболее критичные и актуальные направления ведения боевых действий. Прежде всего, Покровское направление, это Торецк, Часов Яр, для того, чтобы завершить все операции, которые они запланировали. И, соответственно, это Купянск»,– рассказал Скибицкий.

«Например, в 2024 году план укомплектования за счёт набора по контракту был не просто выполнен, он был перевыполнен минимум на 10 тысяч военнослужащих. Вот такая картина… Если говорить о планах [на 2025 год], это 343 тысячи военнослужащих именно набрать по контракту. Но мы по опыту 2024 года знаем, что эти планы меняются в большую сторону», – добавил укро-генерал.

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