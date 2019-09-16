Зам Филатова обьявлен в розыск по делу о скандальном днепропетровском мосте

16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Должностные лица горсовета Днепропетровска, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявлены в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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“В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместителя городского главы, начальники управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия”, — говорится в сообщении.

Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн грн.

Начальник участка будет держаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн грн.

Нспомним, должностные лица Днепропетровского городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 2,95 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста. Ранее мэр города Борис Филатов обьявил о том, что он выиграл пари с президентом Владимиром Зеленским и открыл мост до сентября. В то же время у самого Зеленского заявили, что пари еще в силе, а соответствующие органы займутся проверкой качества сданного моста.