Зам госсекретаря США в Киеве озвучил антироссийскую мерзость

07.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Провокация ВМС Украины по прорыву границы РФ возле Керченского пролива была «российской агрессией», Москва должна вернуть сдавшихся в плен членов экипажей, а также боевые единицы ВМСУ.

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Об этом заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл во время переговоров с Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американские и европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии. Россия должна вернуть украинские корабли вместе с моряками, а также освободить всех незаконно задержанных политзаключенных. Об этом и многом другом говорил заместитель госсекретаря Хейл во время встречи с президентом Петром Порошенко», – говорится в сообщении американского посольства.

Еще одно циничное заявление представителя Госдепа касалось ситуации вокруг Православной Церкви – как известно, на Украине началась волна силового захвата храмов Московского Патриархата, однако американец наоборот похвалил нынешнюю ситуацию.

«Хейл также посетил Софийский собор. Соединенные Штаты поддерживают возможность всех украинцев исповедовать религию по своему выбору. Толерантность, сдержанность и взаимопонимание играют ключевую роль в обеспечении мирного сосуществования и процветания людей разных конфессий», – комментирует посольство.

Хейл также возложил цветы к мемориалу т.н. «Небесной сотни» – в честь память о боевиках Евромайдана, погибших в ходе поддержанного США государственного переворота на Украине 2014 года.