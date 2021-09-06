Зам Навального признал атаки на «умное голосование» достаточно эффективными

06.09.2021 20:21 (Мск), Москва, Елена Острякова

Арбитражный суд Москвы опубликовал свое решение о принятии обеспечительных мер по иску к Google и «Яндексу» ООО «Вулинтертрейд», которое зарегистрировало на себя торговый знак «умное голосование».

Это словосочетание запустил в оборот блогер-уголовник Алексей Навальный, агитируя своих сторонников голосовать за кого угодно, кроме кандидатов от «Единой России».

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Суд запретил поисковикам отвечать на запрос «умное голосование», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тот факт, что «Вулинтертрейд» специализируется на мытье овечьей шерсти, придает иску комедийный оттенок, но беглые соратники Навального восприняли его серьезно. Один из них, Иван Жданов, с присущим всем навальнистам «патриотизмом» призвал в своем «инстаграме» подписчиков не пользоваться формально российским «Яндексом» и переходить на западные площадки, которые, как он надеялся, не выполнят решение суда.

«Мы сейчас каждую минуту тратим немыслимые ресурсы для поддержания доступности приложения «Навальный» (Умное голосование)… Суд вообще проходит даже без нашего участия. Рассчитываем, что Гугл не будет исполнять это решение. Понятно, что Яндекс, который находится в России, будет выполнять. Например, Яндекс уже не выдает наш замечательный юридический проект ЕСПЧ-поиск. С учётом это, Яндекс, какой бы прекрасный и удобный он ни был, должен лишиться репутации инфосервиса. Пользователи должны уходить на свободные площадки: Google (YouTube), Facebook (instagram), Telegram и подобные», – призывает Жданов.

Главный заместитель сидящего в тюрьме Навального Леонид Волков также все надежды возлагает на западные ресурсы.

«У нас е-майл рассылка, ее не заблокируют, у нас есть телеграм-бот. Их не заблокируют. Я думаю, что с нашим приложением все будет в порядке. Мне сложно себе представить, что Эппл и Гугл действительно поддадутся на этот шантаж и уничтожат его… Наконец, у нас остается Youtube. Я буду там читать рекомендации с утра до ночи», – сказал он в эфире телеканала-иноагента «Дождь».

Предчувствия обманули навальнистов: не только американский Гугл, но и «Яндекс», головное юридическое лицо которого зарегистрировано в Нидерландах, не убрали «умное голосование» из выдачи. Все отличие в том, что «Яндекс» будет оспаривать решение.

Когда стало ясно, что поисковики игнорируют решение российского суда, как слон Моську, Роскомнадзор приступил к блокировке сайта «умного голосования» – последний из незаблокированных ресурсов организаций Навального, признанных иноагентами и экстремистами.

Кроме того, в Telegram запустили канал-спойлер «Разумное голосование» и бот, помогающий выбрать, за кого проголосовать. Там рекомендуют в основном кандидатов от партии «Новые люди», тогда как навальнисты предпочитают КПРФ.

Атаки на «умное голосование» критикуют и либералы, и “патриоты”.

«Ещё мне кажется, что Кириенко – тайный поклонник Навального. Это же надо так перед выборами в фактически ежедневном режиме яркие инфоповоды про Умное Голосование генерить. Чтобы даже те, кто ещё не слышали о нем или сомневались по поводу оптимальной стратегии, поняли – “нам сюда”», – написал в своем телеграм-канале московский либерал Илья Яшин. «Это, конечно, косвенное признание со стороны властей силы политической технологии Умное Голосование. Но для власти важно, что Умное Голосование имеет своей целью не столько влияние на результат выборов, сколько является частью системы действий по прдрыву легитимности российских выборов и российских государственных институтов вообще. И организовано в интересах других государств, позиционирующих себя как враждебные российскому современному государству. Но, с другой стороны, запрет на технологии политического краудсорсинга по типу умного голосования, тоже подрывает легитимность выборов. Здесь у властей не было идеального решения», – считает прокремлевкий политолог Сергей Марков.

Однако сам Волков признает, что «репрессии» власти против «умного голосования» не такие уж бессмысленные, потому что охват навальнистской пропаганды не так уж широк.

«Мы живем в информационном пузыре политически активных, неравнодушных прекрасных граждан. Нас много, но недостаточно много, чтобы только нашими силами победить «Единую Россию». Это тоже надо признать», – сетует Волков в своем видеоблоге.

Он попытался посчитать, насколько много сторонников у Навального. Аудиторию своего блога он оценил в 50 тысяч человек… в ролике у которого за день набралось 7,5 тыс просмотров. Поэтому дальнейшая арифметика Волкова, где счет шел уже на миллионы, вызывает сомнения. При этом даже он оценил количество сторонников «Единой России» – в 20-30 млн.

Чтобы расширить сферу влияния, Волков призывает сторонников вести агитацию дома и на работе. Он сравнивает их с «упоротыми футбольными болельщиками», а всех остальных – с теми, кто следит только за большими чемпионатами.

«Раз вы смотрите это видео, то в плане понимания политики вы такие, упоротые болельщики. А вокруг вас миллионы обычных людей, у которых только сейчас просыпается интерес к политике и к выборам. Этот интерес сейчас проснется, а потом уснет до президентских выборов. Этот момент надо ценить и ловить», – призывает экстремист.