Зам Парубия льет крокодиловы слезы о сиротах Донбасса

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В результате боевых действий на Донбассе полторы тысячи украинских женщин остались вдовами, а почти две тысячи детей стали сиротами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

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“Сейчас полторы тысячи женщин остались вдовами, две тысячи почти 300 женщин потеряли своих сыновей, почти 2000 тысячи маленьких украинцев остались сиротами – они потеряли одного из родителей”, – цинично сетует нардеп.

По ее словам, это цена, которую “Украина тяжело платит за ту войну, которую развязал агрессор”.

При этом она добавила, что около 7 тыс. км территорий на Украине остаются заминированными в результате боевых действий, которые продолжаются на Донбассе.

Напомним, боевые действия против жителей Донбасса развязал официальный Киев. В апреле 2014 года решение о начале т. н. “АТО” подписал тогдашний и.о президента Украины Александр Турчинов.