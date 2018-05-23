23.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Зам Парубия подстрекает украинскую диаспору пикетировать посольства РФ по всему миру

Украинской диаспоре по всему миру необходимо поддержать киевских пикетчиков посольства России.

Об этом сегодня на заседании украинского парламента заявила вице-спикер Верховной Рады, депутат Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны поддержать все акции, которые активисты проводят адресно, там, где они и должны быть – под посольством РФ и под консульствами. Потому что ключи от всех тюрем не на Банковой, а у Путина в Кремле. Именно от Путина нужно требовать освобождения наших заложников!», – заявила вице-спикер.

«Мы пытаемся использовать все механизмы для давления на РФ», – добавила она.

Геращенко поблагодарила Меркель, которая во время встречи с Владимиром Путиным поднимала вопрос о задержанных в России украинцах, а также выразила надежду на то, что ту же тему во время визита в РФ затронет и Макрон.

«Мы призываем весь мир давить на Россию с одним требованием: освободить украинцев, которые больше четырёх лет незаконно там удерживаются», – заявила депутат.

Также Геращенко поддержала инициативу депутата Ирины Подоляк обратиться к украинской диаспоре с призывом проводить пикеты и митинги под российскими посольствами во всём мире.

«Дорогая украинская диаспора! Сегодня нам и нашим политзаключённым сегодня необходима ваша поддержка! Во всех европейских столицах, в столице США проведите пикеты и митинги с одним требованием: свободу политзаключённым Кремля, свободу украинцам и крымским татарам!» – призвала Ирина Геращенко.