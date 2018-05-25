25.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Зам Парубия считает, что женщины могут убивать людей не хуже мужчин

Вице-спикер Верховной Рады Украины во время своего обращения к украинскому парламенту устроила истерику по поводу прав женщин в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ирина Геращенко призвала возбудить служебное расследование в отношении директора департамента условий работы и заработной платы Министерства социальной политики Рябоконя.

«Сейчас в Министерстве социальной политики рассматриваются те нормативы, которые позволят украинским женщинам занимать должности в украинской армии, что было запрещено ещё вчера», – начала вице-спикер.

Она обратила внимание парламента на «хамское письмо» от чиновника.

«Мы получили абсолютно хамское письмо от этого чиновника, который заявил, что он не считает необходимым пригласить представительниц межфракционного объединения «Уровни возможностей», потому что это малоизвестное и невлиятельное объединение, что, по сути, принижает больше, чем 40 депутаток Верховной Рады, но дальше – ещё хуже», – рассказала она.

Далее речь зашла о роли женщин в ВСУ, в частности об украинских женщинах-снайперах.

«Этот чиновник в своём чиновничьем теплом кресле, считает, что определённые физические особенности женщин не позволяют им работать снайперками. Так вот я считаю, и мы все считаем, что определённые мужские особенности мужчин в тылу чиновников мешают им оставаться мужчинами», – продолжила возмущаться депутат.

Геращенко напомнила, что в ВСУ служит порядка 25 тысяч женщин и только 3 тысячи из них занимаются офицерские должности.

«Я хочу напомнить, что среди 25 тысяч украинских женщин военных есть снайперки, которые работают лучше, чем некоторые мужчины», – негодовала она.