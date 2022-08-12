Зам Резникова обвинила Россию в попытке поссорить украинское военное руководство

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Новости Украины

Россияне якобы пытаются поссорить украинское военное руководство, запуская сплетни и фейки в телеграм-каналах, маскирующихся под украинские. Замминистра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в ведомстве обнародовала перечень из более чем 100 таких телеграм-каналов.

«Мы сегодня уже говорили о том, что последние несколько недель подряд Вооруженные силы Украины держат мощную оборону на Востоке, и враг заметно нервничает. Эту нервотрепку мы замечаем не только по его военным маневрам, но и по информационному полю. В частности, мы наблюдаем информационные атаки на наше военное руководство, на военно-политическое руководство нашего государства, и на одного из командующих, которого россияне действительно боятся», – сказала она.

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«А учитывая, что, несмотря на наши предупреждения, многие украинские граждане все же являются подписчиками российских телеграм-каналов, они эту информацию видят, и собственно, россияне этим пользуются», – добавила украинская чиновница.

Она призвала найти на сайте Минобороны список более 100 телеграмм-каналов, которые россияне якобы ведут под видом украинских.

«И, по сути, это их ключевой источник информации, через который они пытаются влиять на наше военное руководство. Но эти инструменты просты и примитивны, мы их понимаем, поэтому они никак на нас не влияют», – добавила Маляр.

Ранее Служба безопасности Украины назвала 100 российских ТГ-каналов, по ее мнению мимикрирующих под украинские.

Среди них такие каналы, как Легетимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой и другие.