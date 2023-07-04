Зам Резникова признал, что генштаб ВСУ и минобороны ненавидят друг друга

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Между министерством обороны Украины и генеральным штабом ВСУ существует достаточно серьезный конфликт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега.

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Он согласился с журналисткой, что особо теплых отношений на Украине между Генштабом и минобороны никогда не было.

«Не было и это исторически. Этому конфликту лет 20, пожалуй. Ну, в районе 20 точно», – сказал Дейнега.

По его словам, сейчас этот конфликт приглушен из-за войны, и «хотя бы на какое-то расстояние удалось растянуть Минобороны и Генштаб».

«Просто напомню: на тот момент, за менее чем полгода до полномасштабной войны, у нас Минобороны и Генштаб ненавидели друг друга. Второе – они имели судебные тяжбы друг против друга. И третье – говорят (и есть признаки этого), что отдельные игроки нанимали ботофермы против визави в другом ведомстве. Такой глубокий был конфликт. Кончился ли этот конфликт? Нет…. Его растянули, но это такие, скажем, минские договоренности, которые так или иначе пытаются держать. Просто представь, если бы у нас сейчас была истерика, как у русских, там вот «Шойгу, Герасимов, где боеприпасы». Наша власть держится целостно, несмотря на суперстрессовые условия, люди все напряжены и вспыхнуть может легко. Но то, что всем хватает ума держать какие-то конфликты под столом и пробовать договориться – это одна из причин, почему мы воюем не за Киев, а за Запорожскую область и Донецк», – резюмировал замминистра.