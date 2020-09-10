Зам Зеленского объявил русский язык проигравшим

10.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно развивать только два языка – государственный украинский и английский, а стихи Пушкина можно прочитать на досуге.

Об этом в эфире программы «Hard с Влащенко» заявил секретарь возглавляемого президентом Владимиром Зеленским СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, русский язык не состоялся как международный, а английский выучить проще. Образование секретарь Совбеза назвал одной из основных проблем Украины.

«Я не ошибусь, если скажу, что это наше образование. Образование наших граждан, в широком смысле этого слова. Вы знаете, что я сторонник, чтобы у нас было два языка в стране, я это неоднократно говорил. У нас должен быть государственный язык украинский, и у нас обязательно должен быть английский – это язык нашего развития, если мы идем в мир.

Он должен быть обязательным у всех преподавателей, у тех людей, которые проводят обучение. Я объясню – смотрите, когда нам начинают говорить о Пушкине – конечно, нужно знать. Имеете желание – знайте, но нужно понимать – весь мир, научный, весь мир деловой – это английский язык. Ну так сложилось, послушайте.

В свое время при Советском Союзе было такое соревнование, что русский язык – язык международного общения. Не сложилось, он к сожалению или к счастью, более сложный по отношению к английскому», – заявил Данилов.

Напомним, с сентября этого года вступил в силу закон об образовании, фактически запретивший работу русскоязычных школ в стране. По мнению экспертов, уже через поколение украинцы будут неконкурентоспособны на рынке труда, как минимум, на постсоветском пространстве.