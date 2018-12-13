Зама Овсянникова хотят отправить в оставку за провальные показатели Севастополя

13.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Севастополь проваливает все основные показатели по развитию экономики. Об этом говорится в проекте постановления о выражении недоверия заместителю губернатора Севастополя Илье Пономареву, зарегистрированному в городском Законодательном собрании.

Авторами проекта выступают 10 депутатов во главе с героем Русской весны Алексеем Чалым.

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Текст документа опубликован на официальном сайте Заксобрания Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авторы постановления приводят данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым падение промышленного производства в Севастополе составило почти 30%, падение производства сельхозпродукции – 4%.

«Значительно снизился сальдируемый финансовый результат деятельности организаций: за январь–сентябрь 2018 года – 66,0 млн руб (при аналогичном показателе 2017 года – 2 079,0 млн руб). Сократилась доля прибыльных организаций (54,6 % в январе–сентябре 2018 года при 57,3 % в январе–сентябре 2017 года)», – говорится в проекте постановления.

Закономерным итогом дискриминационной политики Овсянникова стало сокращение среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса на 10 тыс чел: 25,7 тыс. человек в январе–июне 2018 года при 35,9 тыс. человек в январе–июне 2017 года.

Все это закономерно привело к росту цен. Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2018 года составил 103,4 процента к декабрю 2017 года. С августа 2018 года наблюдается отрицательная динамика реальных денежных доходов населения.

Депутаты возлагают ответственность за происходящее на Пономарева, поскольку именно он функционально отвечает за городскую экономику.

Авторы проекта постановления, ссылаясь на заключения Контрольно-счетной палаты (КСП) Севастополя, утверждают, что при осуществлении бюджетного процесса в городе допускаются нарушения действующего федерального и регионального законодательства.

Кроме того, департаментом по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) не обеспечен надлежащий учет объектов собственности города, а также целевое использование государственного городского имущества. Допускается искажение финансовой отчетности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, а также отсутствие контроля за формированием уставного капитала.

«Законодательное Собрание города Севастополя отмечает, что вышеизложенные существенные недостатки стали возможны в том числе ввиду того, что заместителем губернатора Пономаревым И.В., который отвечает за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования города Севастополя, не было должным образом обеспечено решение вышеуказанных вопросов», – говорится в постановлении.

Следующее заседание Заксобрания Севастополя состоится 18 декабря.