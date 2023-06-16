«Заманиваем в котёл» – в Москве допустили сдачу ещё нескольких сёл

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Частичная сдача позиций на Времьевском выступе российской армией может быть связана с заманиваем крупной ударной группировки ВСУ в котёл.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас начали больше работать пехотой, гнать её, а технику придерживать. То есть, они пытаются прогрызть какой-нибудь плацдарм, а потом уже ударить колонной. Надо обратить внимание на ширину фронта на Времьевском выступе – наши чётко держат пять-шесть километров, и в ширь им не дают идти, держат в узком коридоре», – сказал военкор.

По его мнению, с этой целью российская армия даже может целенаправленно сдать ВСУ несколько сёл.

«И у меня есть подозрение, что наши оставляют сёла, заманивают их. И, может быть, даже отдадут им Макаровку, чтобы они втянулись в это наступление, в этот узкий проход, и потом их там накрыть. Я не выдаю здесь какой-то военной тайны, это чисто мои мысли», – подчеркнул Хайруллин.