Замаячил новый котел: ВСУ жалуются на «нереально быстрое» продвижение русских

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После освобождения Угледара российская армия продолжает наступление в Донбассе. Наиболее угрожающая ситуация складывается для ВСУ в районе Селидово и Курахово.

Украинские источники жалуются, что на этом направлении формированиям ВСУ грозит окружение, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«В Цукурино ситуация довольно плохая. Это большое село с кучей многоэтажек прикрывает Селидово с юга, а также линию Горняк-Кураховка», – объясняет украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников.

По его словам, «потеря такого района обороны, кроме больших проблем ничего не принесет». Он отмечает, что на данный момент русские контролируют чуть менее половины поселка Цукурино, которое разделено железной дорогой.

«В восточной части (~45% площади) – основная застройка (многоквартирные и частные дома), а в западной – промзона. Вот как раз наши воины западную часть держат. И еще немного восточной», – описывает ситуацию военкор.

А офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов указывает, что после Угледара ВС РФ нацелены на село Дальнее под Курахово

«Создание клещей – не просто красные границы на карте, это расширение зоны работы артиллерии, дронов, ухудшение нашей логистики, ограниченная возможность работы нашей артиллерии и дронов, возможность враждебным ДРГ проникать в наши тылы и т.д.», – объясняет Бунятов.

Он добавляет, что российское продвижение в Донбассе «по сравнению с 2023-м нереально быстрое».

«В теории, заняв эту деревню [Дальнее], оттуда им будет удобно давить на фланг Курахово и развивать наступление в направлении Богоявленки, чтобы поставить под угрозу окружение ряда сел, заставив нас выйти из «кармана», – в свою очередь описывает потенциальную угрозу еще один офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Встревожен и воюющий на этом направлении ВСУшник «Мучной».

«Сейчас до сих пор продолжаются штурмовые действия в направлении Измайловки! Враг пытается оцепить Горняк и Кураховку, уже у них есть четкий план, поэтому они будут постоянно усиливать штурмы на этом рубеже», – считает он.

Падение Измаловки, продолжает украинский военный, ведет к рискам «попасть в котел».

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка ситуацию для ВСУ на Селидово-Кураховском направлении характеризует как «предкатастрофическую».

«И чтобы она пошла по сценарию катастрофы Угледара, но с гораздо более тяжкими для противника последствиями, осталось совсем немного. После того, как вчера наши штурмовики группировки «Юг» зашли и закрепились в н.п. Островское и тем самым перерезали трассу снабжения в районе реки Волчья, снабжение огромной группировки ВСУ в Горняке и Кураховке (плюс район заречья реки Волчья) повисло на последней дороге, которая идет через н.п. Ильинка. Чтобы ее перерезать нам надо преодолеть овраг на линии Новоселидовка-Измайловка и занять холм южнее этих сел. Причем вчера целый день шли упорные бои в селе Измайловка. И значение этих боев, как вы теперь понимаете, переоценить трудно. А потому и наши штурмовики и командование ВСУ проявляют здесь заметное упорство», – пишет автор.

По его мнению, «на кону судьба огромной группировки ВСУ».

«Для противника после потери контроля над Островским удерживать группировку южнее реки Волчья смысла нет никакого. Думаю, сегодня можно ожидать ее выхода на северный берег и включения этих частей в контур обороны в районе Горняка-Цукуриного. Между тем, севернее Цукуриного продолжается наше наступление на Вишневое для охвата Селидово с юга и перерезания коммуникаций города с этого направления. А в самом Цукурино наши части, перевалив через линию железной дороги, приступили к освобождению западной части поселка», – добавил Подоляка.