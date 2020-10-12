Замдиректора ТАСС поддержал Азербайджан в войне за Нагорный Карабах

12.10.2020, Москва, Елена Острякова

Судьба Нагорного Карабаха должна решиться на поле боя, и правда в этой войне на стороне Азербайджана.

Такое заявление сделал в интервью CBC TV Azerbaijan первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня все должно быть решено, к сожалению, на поле боя. На этой войне должны уйти из жизни совсем молодые ребята, но они герои, которые борются за свою землю. Это воистину отечественная война – это самое точное слово. Все должны понимать, что когда армия воюет за свою родную землю, это отечественная война», – выразился Гусман.

Это интервью он дал еще в самом начале обострения на Южном Кавказе 29 сентября, однако в России о нем стало известно только на прошлой неделе.

Уроженец Баку Гусман признался, что по собственной инициативе приехал в Азербайджан после начала конфликта, чтобы «поставить блоки грязным инсинуациям». Он сам позвонил на телевидение и дал интервью в ста метрах от орудий, стреляющих в сторону Нагорного Карабаха.

На это интервью и другие заявления Гусмана в Баку отреагировал доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов в своем телеграм-канале.

«Занимая такую должность, он попросту не имеет права выражать настолько необъективную и реакционную позицию», – написал Карнаухов.

В итоге ТАСС выпустило заявление, в котором, не называя имен, дистанцировалось от заявлений «сотрудников» по Нагорному Карабаху.

“Заявления, сделанные в последнее время в публичном поле рядом сотрудников агентства по теме конфликта в Нагорном Карабахе, являются их частным мнением и не отражают позицию ТАСС”, – сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций агентства.