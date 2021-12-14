Замечание Путина рискует обернуться миллиардными исками к Украине

Новости Украины

Украина рискует получить от России иск на миллиарды долларов США.Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суслов поделился опасениями по поводу недавнего замечания Владимира Путина. Накануне российский лидер напомнил, что Москва в 1993 году взяла обязательство погасить все задолженности бывшего СССР за все остальные республики, рассчитывая на передачу ей советских зарубежных активов. «Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», — указал Путин.

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Суслов напомнил, что Украина в 1994-м году согласилась с так называемым «нулевым» вариантом, но Верховная рада так и не ратифицировала документ. Несмотря на это, Россия выплатила долги, в том числе, за Украину. Общая сумма составила более 100 миллиардов долларов.

«Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 миллиардов, но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20-ти лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – заявил Суслов.