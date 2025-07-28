Замену «Старлинка» российской армии ждать еще 1-2 года
Собственная спутниковая связь, которая позволит бойцам на передовой отказаться от американского «Старлинка», появится у России в лучшем случае через год.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда отключился Старлинк, мы увидели, что очень серьезно занервничал противник. Интересно, сколько в этот момент находилось в воздухе тяжелых дронов, которые мы привыкли именовать как «Баба Яга»? Они-то как раз летают на Старлинке. Соответственно, как только пропал сигнал, есть надежда, что очень много их целых попадало на нашу территорию, и сейчас начнут собирать урожай. И полетят уже после модернизации эти дроны в обратную сторону», – сказал Коц.
При этом он добавил, что и ВС РФ нужна качественная спутниковая связь, как и свои тяжелые дроны.
«Но спутниковую связь то ли к 26-му, то ли к 27-му году поставлена задача сделать, и наработки есть у нас, 10 мегабит уже идет. Это низкоорбитальная, конечно, не 100 мегабит Старлинка, но это – только начало.
Ну и по тяжелым дронам тоже у нас работа ведется. Вот у меня друзья из Уралдронзавода, которые делают дроны «Упырь», они сделали свою «Бабу ягу», называется «Бердыш», сейчас уже идут активные испытания в условиях боевых действий на Харьковском направлении. Ребята бросают с нее противотанковые мины, разбирая таким образом опорники противника», – добавил военкор.
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