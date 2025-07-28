Замену «Старлинка» российской армии ждать еще 1-2 года

Собственная спутниковая связь, которая позволит бойцам на передовой отказаться от американского «Старлинка», появится у России в лучшем случае через год.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда отключился Старлинк, мы увидели, что очень серьезно занервничал противник. Интересно, сколько в этот момент находилось в воздухе тяжелых дронов, которые мы привыкли именовать как «Баба Яга»? Они-то как раз летают на Старлинке. Соответственно, как только пропал сигнал, есть надежда, что очень много их целых попадало на нашу территорию, и сейчас начнут собирать урожай. И полетят уже после модернизации эти дроны в обратную сторону», – сказал Коц.

При этом он добавил, что и ВС РФ нужна качественная спутниковая связь, как и свои тяжелые дроны.