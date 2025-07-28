Замену «Старлинка» российской армии ждать еще 1-2 года

Максим Столяров.  
28.07.2025 15:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Связь


Собственная спутниковая связь, которая позволит бойцам на передовой отказаться от американского «Старлинка», появится у России в лучшем случае через год.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Собственная спутниковая связь, которая позволит бойцам на передовой отказаться от американского «Старлинка», появится у...

«Когда отключился Старлинк, мы увидели, что очень серьезно занервничал противник. Интересно, сколько в этот момент находилось в воздухе тяжелых дронов, которые мы привыкли именовать как «Баба Яга»? Они-то как раз летают на Старлинке. Соответственно, как только пропал сигнал, есть надежда, что очень много их целых попадало на нашу территорию, и сейчас начнут собирать урожай. И полетят уже после модернизации эти дроны в обратную сторону», – сказал Коц.

При этом он добавил, что и ВС РФ нужна качественная спутниковая связь, как и свои тяжелые дроны.

«Но спутниковую связь то ли к 26-му, то ли к 27-му году поставлена задача сделать, и наработки есть у нас, 10 мегабит уже идет. Это низкоорбитальная, конечно, не 100 мегабит Старлинка, но это – только начало.

Ну и по тяжелым дронам тоже у нас работа ведется. Вот у меня друзья из Уралдронзавода, которые делают дроны «Упырь», они сделали свою «Бабу ягу», называется «Бердыш», сейчас уже идут активные испытания в условиях боевых действий на Харьковском направлении. Ребята бросают с нее противотанковые мины, разбирая таким образом опорники противника», – добавил военкор.

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