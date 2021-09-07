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07.09.2021 16:21 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Заместитель Чубарова хочет обратиться к Путину

Новости УкраиныСтраны-участницы прошедшего в Киеве форума «Крымская платформа» теперь просто обязаны разделять всю ответственность за...

Страны-участницы прошедшего в Киеве форума «Крымская платформа» теперь просто обязаны разделять всю ответственность за судьбу всех находящихся в Крыму меджлисовцев.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявил зампред экстремистского «меджлиса», депутат «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две недели назад в этом зале мы приветствовали наших друзей из Крыма, и тогда я с трибуны говорил, что обратный путь домой после их участия в «Крымской платформе» будет очень трудным. Вчера банда Аксёнова-Путина провела очередную зачистку крымских татар, и за решётку кинули Наримана Джелялова, заместителя главы меджлиса, и наших друзей братьев Ахтемовых. Против них применяют пытки, но их не сломают», – сказал экстремист.

«Настало время нам показать наше участие в их освобождении – и власти Украины, и особенно парламенту. Участникам «Крымской платформы», чтобы они обратились к этому преступнику Путину, чтоб, наконец, он чувствовал свою ответственность. И в том числе, чтобы участники «Крымской платформы», наши партнёры, тоже почувствовали ответственность», – заявил меджлисовец.

По его словам, на данный момент готовится соответствующее постановление.

«Постановление для того, чтобы наш парламент взял на себя обязательство начать длинный путь освобождения наших политзаключённых, всех, кто сейчас за решёткой Российской, так сказать, Федерации. Прошу всех поддержать постановление», – призвал Чийгоз.

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