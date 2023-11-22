Заместитель Гуттериша жалуется, что деньги для спасения Украины от замерзания не поступили

Анатолий Лапин.  
22.11.2023 10:55
  (Мск) ,  Москва
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Дзен, ООН, Украина, Финансы


Деньги на Украину по всему миру собирают даже институты ООН. В частности, продолжать сбрасываться на Украину призвал на заседании Совбеза организации замгенсекретаря по политическим вопросам и миротворческим операциям Мирослав Йенка.

По словам дипломата, на этот год ООН недополучила почти полмиллиарда долларов на помощь Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Деньги на Украину по всему миру собирают даже институты ООН. В частности, продолжать сбрасываться...

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«Международная солидарность и поддержка в зимние месяцы и не только, в том числе посредством своевременных взносов доноров, абсолютно необходима. 360 тысяч человек уже получили необходимую помощь на предстоящие зимние месяцы. Однако, 435 миллионов долларов до сих пор не получены. А они нужны для того, чтобы обеспечить строительные материалы, зимнюю одежду, обогреватели, топливо и необходимые ремонтные работы в системах водоснабжения, отопления для 1,7 миллиона нуждающихся человек.

Также понадобится продолжить финансирование плана гуманитарного реагирования для Украины на 2023 год. В настоящее время он профинансирован лишь на 54%», – заявил Йенка.

В целом же, по его словам, на восстановление Украины нужно более 400 миллиардов долларов.

«Вместе с правительством Украины, Всемирный банк, Европейский союз и ООН подготовили оценку ущерба и потребности Украины. Это уже третья подобная оценка – на нее мы будем опираться, когда в следующем году будет определяться приоритет с точки зрения инвестиций для восстановления украинским правительством. Предыдущая оценка дала такие результаты: стоимость восстановления Украины составит более 400 миллиардов долларов США», – добавил замгенсека ООН.

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