Заместитель Гуттериша жалуется, что деньги для спасения Украины от замерзания не поступили

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Деньги на Украину по всему миру собирают даже институты ООН. В частности, продолжать сбрасываться на Украину призвал на заседании Совбеза организации замгенсекретаря по политическим вопросам и миротворческим операциям Мирослав Йенка.

По словам дипломата, на этот год ООН недополучила почти полмиллиарда долларов на помощь Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международная солидарность и поддержка в зимние месяцы и не только, в том числе посредством своевременных взносов доноров, абсолютно необходима. 360 тысяч человек уже получили необходимую помощь на предстоящие зимние месяцы. Однако, 435 миллионов долларов до сих пор не получены. А они нужны для того, чтобы обеспечить строительные материалы, зимнюю одежду, обогреватели, топливо и необходимые ремонтные работы в системах водоснабжения, отопления для 1,7 миллиона нуждающихся человек. Также понадобится продолжить финансирование плана гуманитарного реагирования для Украины на 2023 год. В настоящее время он профинансирован лишь на 54%», – заявил Йенка.

В целом же, по его словам, на восстановление Украины нужно более 400 миллиардов долларов.

«Вместе с правительством Украины, Всемирный банк, Европейский союз и ООН подготовили оценку ущерба и потребности Украины. Это уже третья подобная оценка – на нее мы будем опираться, когда в следующем году будет определяться приоритет с точки зрения инвестиций для восстановления украинским правительством. Предыдущая оценка дала такие результаты: стоимость восстановления Украины составит более 400 миллиардов долларов США», – добавил замгенсека ООН.