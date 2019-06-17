Заместитель Климкина констатировал безнадежность украинцев и безволие европейцев

17.06.2019, Киев, Владимир Гладков

За 30 лет внешнеполитического спокойствия в Европе выросло поколение политиков, предпочитающих решать противоречия немедленным отступлением. Поэтому ЕС отдаёт Молдову России.

Об этом в ходе пресс-конференции с прискорбием заявил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прожили определённый период, 30 лет затишья международных отношений для Западного мира. Это затишье, в рамках которого воспиталось новое поколение, откладывают определённый отпечаток на политические решения, которые принимаются сегодня и будут приниматься следующие 5-10 лет.

Есть проблема у нас с Россией? Так давайте решим эту проблему, отдадим ей Молдову, может подумать европеец. Давайте найдём способ успокоить этого варвара, и тем самым отсрочим какие-то глобальные катаклизмы, и проблема будет решена», – рассуждает Лубкивский.

Кроме того, дипломат сравнил украинский народ с заключенным, которому очень нравится находиться в «русской тюрьме».

«Первая угроза – это психическое состояние нашего общества. Оно мне напоминает многолетнего узника, который пытается вырваться из тюрьмы, потому что им управляют разные мотивы. Он чётко понимает, где добро и где зло. Но он так много лет провёл в этой тюрьме, что она ему тоже кажется родной. И шансон, который звучит в этой тюрьме, тоже кажется родным.

Это метаморфоза, которая произошла со всеми нами, когда в одном флаконе объединились и желание стать членами ЕС и НАТО, и быть частью какого-то явного братства с Россией. Процесс вырывания с этого состояния сложный. Мы прошли по этой дороге намного дальше, чем другие травмированные пост-колониальные общества, которые окружали Россию, и это тоже великий факт.

Но, тем не менее, значительная часть общества привязана к этой планете меланхолии, которая летит на землю», – резюмировал замминистра.