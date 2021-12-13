Заместитель Лаврова заявил о «геополитической наглости» НАТО

13.12.2021  15:57 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, НАТО, Политика, Россия, США


Запад нарушил данные ранее Москве обещания не расширять Североатлантический альянс на восток.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Запад нарушил данные ранее Москве обещания не расширять Североатлантический альянс на восток. Об этом,...

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«Безудержное расширение НАТО на протяжении последних десятилетий показало нам, что западные авансы, обещания и обязательства, не облеченные в правовую форму, мало чего стоят. Советским, а потом российским руководителям неоднократно говорили — причем на самых ответственных уровнях, – что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет. Тем не менее мы видим противоположную ситуацию», – сказал Рябков.

Он напомнил, что в НАТО утверждают, что каждая страна имеет право самостоятельно определять, как ей обеспечивать свою безопасность.

«Но хочу подчеркнуть: свобода вступления в союзы не может быть абсолютной. Это как в человеческом обществе: свобода индивидуума заканчивается там, где она посягает на свободу другого. Должны быть понятные рамки и взаимные обязательства и ответственность. Именно поэтому формулировки о свободе вступления в союзы всегда уравновешивают фразы о том, что это не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Так было и остается в ОБСЕ, например», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

«Мы говорим о глобальной безопасности в том числе и для России; натовцы и США фокусируются сейчас на якобы угрожающем сосредоточении наших сил и средств вдоль границы Украины. Но позвольте, во-первых, речь идет о мероприятиях, которые мы проводим на собственной территории. Где пределы геополитической смелости, если не сказать наглости, тех, кто пытается диктовать нам, что мы можем или не можем делать в пределах собственных границ?», – резюмировал Рябков.

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