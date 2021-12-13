Заместитель Лаврова заявил о «геополитической наглости» НАТО

Запад нарушил данные ранее Москве обещания не расширять Североатлантический альянс на восток.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Безудержное расширение НАТО на протяжении последних десятилетий показало нам, что западные авансы, обещания и обязательства, не облеченные в правовую форму, мало чего стоят. Советским, а потом российским руководителям неоднократно говорили — причем на самых ответственных уровнях, – что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет. Тем не менее мы видим противоположную ситуацию», – сказал Рябков.

Он напомнил, что в НАТО утверждают, что каждая страна имеет право самостоятельно определять, как ей обеспечивать свою безопасность.

«Но хочу подчеркнуть: свобода вступления в союзы не может быть абсолютной. Это как в человеческом обществе: свобода индивидуума заканчивается там, где она посягает на свободу другого. Должны быть понятные рамки и взаимные обязательства и ответственность. Именно поэтому формулировки о свободе вступления в союзы всегда уравновешивают фразы о том, что это не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Так было и остается в ОБСЕ, например», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

«Мы говорим о глобальной безопасности в том числе и для России; натовцы и США фокусируются сейчас на якобы угрожающем сосредоточении наших сил и средств вдоль границы Украины. Но позвольте, во-первых, речь идет о мероприятиях, которые мы проводим на собственной территории. Где пределы геополитической смелости, если не сказать наглости, тех, кто пытается диктовать нам, что мы можем или не можем делать в пределах собственных границ?», – резюмировал Рябков.