Заместитель муфтия Крыма осудил исполнение на свадьбе гимна украинской террористической организации

Новости Украины

Украинским националистическим песням нет места на крымско-татарских свадьбах. Такие бездумные поступки наводят тень на весь народ, которому есть за что быть благодарным Российской Федерации.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал заместитель муфтия Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это безумное действие, безответственные поступки, которые наводят тень на весь крымско-татарский народ. И подобного рода вещам не место, тем более на свадьбе. Если человек хочет высказать свою позицию, пускай открыто это делает и понесёт за это определённую ответственность. Человек всегда за свои слова и действия должен отвечать, в том числе с точки зрения законодательства, – отметил Исмаилов. – Люди должны покидать такие места, если они находятся в таком месте, где совершаются подобные неприемлемые действия. Если продолжать там находиться, то это соглашательская позиция, он является соучастником того, что происходит. Люди отдают жизнь за будущее России, за будущее нашего государства, за нас, за статус в мировом сообществе. И гражданин, который носит паспорт Российской Федерации, не должен так себя вести».

По словам заместителя муфтия, за подобными провокациями стоят известные в крымско-татарской среде люди, которые использовали и обманывали свой народ и до 2014 года, и с особым усердием делают это сейчас.

«Необходимо понимать, где ты живёшь, и необходимо консолидироваться с тем обществом, в котором ты живёшь. Невозможно жить в виртуальном мире, смотреть телевидение, особенно которое вещает из-за рубежа, какие-то вбросы, деструктивные элементы, которые уехали, но продолжают обманывать. Они нас обманывали неоднократно, десятки раз уже, и когда на те же самые грабли отдельные личности наступают, это вызывает определённые вопросы, – подчеркнул Исмаилов. – Для адекватной оценки ситуации достаточно посмотреть в окно. Мы живём в российском Крыму, мы живём в мире с другими национальностями и народами, которые здесь проживают. Мы можем исповедовать свою религию, у нас 400 мечетей открыты, наши праздники в Крыму отмечаются на государственном уровне, работают национальные школы, музеи, университет, работает театр. Мы можем изучать свой язык, разговаривать на родном языке. Если Российская Федерация все это предоставляет, какие вопросы? Бери, пользуйся и будь верным гражданином данной страны и государства. Здесь необходимо адекватно оценивать ситуацию, а не слушать тех, кто из-за рубежа транслирует даже не свои интересы, не интересы Украины, а тех заокеанских кураторов, которые диктуют, что говорить. Это было на протяжении всего этого времени и после 2014 года это стало ещё более явным, а после начала спецоперации эта истина вообще оголилась, она ясная и чётко видна».

Заместитель муфтия добавил, что власти, конечно, должны вести разъяснительную работу на информационных площадках, на телеканалах, приглашать общественных деятелей, политиков для разъяснения, представителей правоохранительных органов, чтобы говорили, какие санкции предусмотрены законом за те или иные действия. Это тоже должно все озвучиваться. Но человек должен сам подходить осознано и критически оценивать эту информацию, которая к нему приходит.

Напомним, по факту исполнения гимна запрещённой в РФ УПА на крымско-татарской свадьбе в ресторане «Арпат» проводится проверка. Шесть человек привлечены к административной ответственности. Помимо этого, за публичную поддержку нацизма любителей националистических гимнов ждет освобождение от должностей, если они работают в бюджетной сфере, и прекращение бизнеса, если они частные предприниматели.