Заместителя экс-губернатора Севастополя будут судить в Москве

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Бывший и.о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов отправлен в СИЗО на время расследования уголовного дела о получении им взятки в особо крупном размере. 6 августа его взяли в своем кабинете при получении денег за покровительство ПАО «Севастопольгаз».

Дело Горлова забрали в Москву, и меру пресечения 25 августа ему определял Басманный районный суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, экс-руководитель обещал покровительство коммерческой компании, рассчитывающей получить расчет по ранее заключённым договорам. Других подробностей в деле нет, но сам факт перевода дела Горлова в Москву говорит о серьезности обвинений и высоком уровне расследования, считает депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко.

«Этапирование в Москву показывает серьёзность намерений правоохранителей. Ещё раз напомню, почему до самого финала своей карьеры Евгений Горлов числился в статусе исполняющего обязанности. Дело в том, что депутаты Законодательного собрания предварительно не одобрили его кандидатуру на должность полноправного вице-губернатора, и, как говорят, от греха подальше его решили даже не выносить на рассмотрение парламента», – подчеркнул Пархоменко в эфире «Первого Севастопольского».

Горлов пришел в Севастополь в команду экс-губернатора Дмитрия Овсянникова из курортного Сочи, где он занимал должность вице-мэра в период подготовки и проведения зимней Олимпиады 2014 года. В Севастополе Горлов контролировал городское хозяйство, а в январе прошлого года Горлов стал и.о. вице-губернатора.

Под его руководством Севастополь провалил программу догазификации, поскольку в регионе действуют два газоснабжающих предприятия – государственное «Севастопольгаз» и частное ПАО «Севастопольгаз». Последнее фигурирует в скандале, связанном с его акционерами – бывшими гражданами Украины, проживающими ныне в ЕС. Главным акционером называют Игоря Иванкова, а все остальные совладельцы так или иначе с ним связаны.