Замгенсека НАТО назвал соседство Молдовы с Россией «географическим проклятием»

Раду Никулицэ.  
18.11.2023 23:47
  (Мск) , Яссы
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Дзен, Молдова, НАТО, Политика, Румыния


Присоединение Молдовы к Евросоюзу будет означать освобождение от «географического проклятия».

Это заявил заместитель генерального секретаря НАТО, потенциальный кандидат в президенты Румынии Мирча Джоанэ в ходе конференции «Экономическая безопасность и инновации на восточном фланге НАТО и ЕС», проходившем во Дворце культуры в румынских Яссах, где присутствовали политические деятели, учёные, представители деловой среды.

Присоединение Молдовы к Евросоюзу будет означать освобождение от «географического проклятия». Это заявил заместитель генерального...

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«Республика Молдова – страна, у которой есть исторический шанс спастись от географического проклятия. Для меня, как лидера НАТО, проект президента Майи Санду чрезвычайно важен, и я думаю для подавляющего большинства граждан Республики Молдова, независимо от того, на каком языке они говорят дома. Я думаю, что, если у вас есть выбор между жизнью в Европе и жизнью в постсоветской системе российского типа, я думаю, вы выберете Европу», – отметил Мирча Джоанэ.

Он выразил надежду, что на Совете Европы, который состоится через несколько дней, европейские лидеры последуют благоприятной повестке Еврокомиссии и начнут процедуры присоединения Республики Молдова и Украины.

«Я убежден, что проект президента Майи Санду о вступлении Республики Молдова в ЕС в 2030 году осуществим. Это непросто, но достижимо», – подтвердил Мирча Джоанэ.

Отметим, что территория между Днестром и Прутом успешно развивается, только входя в евразийское пространство. Самыми успешными годами развития данной территории были годы Российской Империи (1812 – 1917 гг.) и послевоенного Советского Союза (1944 – 1991 гг.).

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