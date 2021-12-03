Замглавы МИД Литвы помрачнел: «Россия запустила чёрный сценарий 1938-1939 года»

03.12.2021  21:59 (Мск), Вильнюс,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Литва, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, русофобия


Воспользовавшись тем, что США, Германия и Франция заняты своими внутренними проблемами, Россия на восточных границах ЕС пытается «изменить стратегическую архитектуру безопасности Европы»

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воспользовавшись тем, что США, Германия и Франция заняты своими внутренними проблемами, Россия на восточных...

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«Если пытаться оценить момент, в котором мы теперь находимся, я всё-таки предложил бы, что мы где-то в пределах между осенью 38-го года ХХ века и весной 39-го. То есть, последние мирные годы, конечно, уже аншлюсы какие-то случились, уже произошла консолидация авторитаризма, это мы тоже видим.

То есть, конечно, говорить про какой-то интернационал авторитаризмов или «ось» – ещё рано. Но мы видим эту тенденцию как бы их неизбежного сплочения объединенных общим врагом, то есть – западной демократии, которую они представляют как самую опасную тенденцию для их стабильности и для их дальнейшего существования», – нагонял страху Адоменас.

«Планы России – изменить стратегическую архитектуру Европы в самое ближайшее время, воспользовавшись тем, что, прежде всего, новая коалиция в Германии находит свои рычаги действий и происходит институализация нового правительства. Правительство США всё ещё не институализировалось до конца, мы это тоже видим. И выборы во Франции также ближайшие полгода сделают зыбкими со стороны возможности реагирования», – сказал литовский дипломат.

Он назвал восточные европейские границы, где разразился миграционный кризис, «зоной нестабильности» с угрозой смены баланса сил в «архитектуре безопасности» всей Европы.

«Конечно, обрисовав такой чёрный сценарий 1938-1939 года, хочу сказать, что наша задача как дипломатов, действующих в ЕС и трансатлантической унии, сделать всё, чтобы этого не случилось», – пообещал Адоменас.

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