Замглавы МИД Литвы помрачнел: «Россия запустила чёрный сценарий 1938-1939 года»

Воспользовавшись тем, что США, Германия и Франция заняты своими внутренними проблемами, Россия на восточных границах ЕС пытается «изменить стратегическую архитектуру безопасности Европы»

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если пытаться оценить момент, в котором мы теперь находимся, я всё-таки предложил бы, что мы где-то в пределах между осенью 38-го года ХХ века и весной 39-го. То есть, последние мирные годы, конечно, уже аншлюсы какие-то случились, уже произошла консолидация авторитаризма, это мы тоже видим.

То есть, конечно, говорить про какой-то интернационал авторитаризмов или «ось» – ещё рано. Но мы видим эту тенденцию как бы их неизбежного сплочения объединенных общим врагом, то есть – западной демократии, которую они представляют как самую опасную тенденцию для их стабильности и для их дальнейшего существования», – нагонял страху Адоменас.