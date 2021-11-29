Замглавы МИД РФ: Политика расширения НАТО только ослабляет Альянс

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Проводимая руководством НАТО политика расширения в Прибалтике проходила с нарушениями собственных же критериев для вступления в Альянс, но в отношении Украины и Грузии уже игнорируются существующие правила.

Об этом на дискуссионной площадке клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расширение располагается, по выражению одного американского сенатора, в районе пригородов Санкт-Петербурга. От базы Эмари в Эстонии боевому самолёту лететь до северной столицы 10 минут, это новая военная реальность. Причём, расширение Альянса ради этих мифических геополитических целей осуществлялось с нарушением разработанных в самом Альянсе критериев приёмов новых членов. Главное из них – каждое расширение должно укреплять безопасность Альянса, на самом деле, только ослабляло и множило уязвимости. Так, в результате расширения НАТО, балтийский регион из самого спокойного в Европе в военном отношении превращён в арену военного соперничества. То, что три балтийские страны получают выход на НАТО только через Сувалкский коридор, стало известно только сегодня? И степень этого военного напряжения достигает такого накала, что членом НАТО в условиях проводимого курса НАТО на сдерживание России, быть просто опасно. Это, кстати, признают и сами члены НАТО, называя себя прифронтовыми или находящимися на линии огня», – отметил Грушко.

При этом, по его словам, руководство НАТО только усугубляет сложившуюся обстановку.

«Мы видим, что ситуация в сфере военной безопасности ухудшается. Действительно, бухарестское решение апреля 2008 года, что Грузия и Украина будут членами НАТО – это мина, заложенная в основу конструкции европейской безопасности. Мы видим, что есть охотники каждый раз завести часовой механизм, но я напомню лишь одну вещь, которая очень важна для понимания рисков игры с этим огнём. Это решение было принято в апреле 2008 года, в августе Саакашвили одержимый этой НАТО-перспективой решился на военную авантюру. Вот история, которая чётко свидетельствует о том, насколько опасны эти геополитические игры в связи с расширением альянса», – напомнил замглавы российской дипломатии. «Ещё подчеркну, что, на самом деле, расширение НАТО не только воля государств – вступать или не вступать. Да, есть такие положения в некоторых документах, но там есть и другие положения, которые не менее важны. Прежде всего, что никто не укрепляет свою безопасность за счёт других. Есть такой принцип фундаментальный, ещё зафиксированный в Хельсинском заключительном акте, как неделимость и безопасность. Безопасность каждого – безопасность всех. Наконец, в кодексе поведения, это один из ключевых документов в сфере европейской безопасности, прямо записано, что осуществляя свой выбор присоединяться к союзу, должны учитываться интересы других государств», – заключил Грушко.