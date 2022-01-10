Замглавы МИД РФ: «Украина никогда-никогда-никогда не станет членом НАТО»

Новости Украины

Запад вынужден будет согласиться дать России юридические гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня на пресс-конференции в Женеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы Украина никогда, никогда, никогда не стала членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: «Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса». Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами «должны», «обязаны», никогда не становиться членами НАТО. Ведутся бесконечные споры о том, могут ли страны изменить свой статус членства. Сегодня я долго объяснял, почему неправильно возводить такую свободу в абсолют. Ситуация настолько опасная и угрожающая, что мы не можем позволить себе промедления в решении этого фундаментального вопроса. Как говорил господин Путин, мы не можем идти на попятную. Нам некуда дальше отступать», – сказал Рябков.

Он заявил, что у России нет намерения нападать на Украину.

«У нас нет никакого намерения вторгаться в Украину. Торговаться не о чем. Мы не ждем, что Запад проявит гибкость по представленным вопросам. США почему-то иначе смотрят на то, что необходимо сделать. Прогресс возможен, если мы найдем какие-то юридические обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО», – подчеркнул Рябков.

Дипломат также сформулировал российские требования к украинским властям.

«Я надеюсь, что ситуация на Украине изменится в двух отношениях. Во-первых, киевские власти начнут осмысленное взаимодействие с людьми из Донецка и Луганска и будут работать над выполнением Минских соглашений. Я также надеюсь, что они будут соблюдать соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто за несколько дней до Нового года, но долго не продержалось из-за провокаций ВСУ. Остается много вопросов, на которые нужно реагировать. В том числе – неприемлемые темпы принятия законов в Верховной раде, касающихся реинтеграции Донецкой и Луганской областей в Украину. Если улучшится ситуация по доступу к русскоязычным СМИ, то мы сможем констатировать улучшение ситуации. В противном случае речь идет о ее усугублении», – сказал Рябков.