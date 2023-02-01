Замглавы МИД Украины: «Немцы зря надеются, что все закончится танками»

Анатолий Лапин.  
01.02.2023 11:15
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Германия приняла решение о передаче Украине танков под «бешеным давлением», но зря надеется, что на этом все остановится. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник, бывший посол этой страны в ФРГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Мельника, Украина может требовать не только обещанные 14 немецких «Леопардов», а гораздо больше оружия и техники.

Германия приняла решение о передаче Украине танков под «бешеным давлением», но зря надеется, что...

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«Нам нужно идти дальше, нам нужно убеждать наших американских друзей, других партнеров, тех же британцев и немцев. Потому что немцы, я вам откровенно скажу, они приняли это решение фактически под бешеным давлением и, между нами говоря, немного расслабились. То есть думают: ну все, это были сложные роды, как я называю, они продолжались более девяти месяцев, почти год длились эти роды танковые, а теперь выходит, что можно выдохнуть, расслабиться и больше ничего не ждите.

Это неправда, это неправильно! Потому что даже по количеству мы можем только по Германии требовать значительно большего. Я знаю, что там это есть», – заявил Мельник.

Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями – ранее он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Кроме того, дипломат публично поддерживает украинских коллаборантов, сотрудничавших с Гитлером.

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