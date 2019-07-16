Замглавы Офиса Зеленского раскритиковал президентскую инициативу

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко, комментируя инициативу президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, занимавших эти должности с 2014 по 2019 годы, заявил, что осознает, чего хочет достичь президент, однако, хоть идея понятна, лично ему не нравится реализация, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, сообщает пресс-служба АП.

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“Люстрация – это не такой интересный вопрос, хотя некоторые, включая меня, прочитали свои должности в этом списке. Если будет принято решение Главой государства о том, что в наших услугах больше не нуждаются – очевидно, мы пойдем, и кто-то другой, кто не имеет запятнанной репутации работы (придет – ред.). Я имел честь работать со всеми президентами Украины за свою карьеру”, – отметил Пристайко.

По его словам, любой из них может найти в его карьере, что Пристайко работал и с Виктором Ющенко, и с Виктором Януковичем, и с остальными президентами.

“Я не поддерживаю люстрации каждого из предшественников. Я считаю, преемственность определенная должна сохраняться, иначе мы каждый раз начинаем строить с самого начала. Вместе с этим я осознаю, чего хочет достичь Президент. У него есть интересная идея, которая, наверное, апеллирует к слоям населения. Он сказал, что мечтает о том, чтобы сейчас в правительстве были новые люди, которые не помнят, как жилось при Советском Союзе… Идея понятна, лично мне не нравится реализация. Посмотрим, как оно будет работать”, – сказал дипломат.

Напомним, Зеленский выступил за люстрацию предыдущего руководства Украины – с 2014 по 2019 год и внес соответствующий законопроект в Раду.