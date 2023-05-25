Замглавы СБУ назначен чиновник, родня которого получила российские паспорта

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Президент Украины Владимир Зеленский отметился очередным скандальным назначением.

Так, сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора», появился указ Зеленского о назначении заместителем председателя СБУ Сергея Наумюка

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Примечательно, что в 2022 году Наумюк претендовал на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его кандидатура прошла первый этап и была допущена до собеседования на отборочной комиссии, где выяснились любопытные подробности о его родственниках в Луганске.

«В 2015 году по определенным бытовым причинам отец и брат были вынуждены получить российские паспорта. В дальнейшем они от них отказались. Эта информация касается частной жизни взрослых людей, и я не хотел бы в большем объеме ее обсуждать, чтобы не подвергать опасности своих родственников. Я предоставил Комиссии подробную информацию по этому вопросу», – сказал Наумюк, слова котрого на комиссии приводит Судебно-юридическая газета.

Впрочем, теперь, по его словам, родня находится в США.

При этом брат кандидата, как указал один из членов комиссии, «работал главой отдела российского банка «Открытие» и он работал на различных должностях, в том числе возглавлял управление «Петрокомерцбанка», который был обслуживающим банком «ЛУКойл».

«Действительно, до своего отъезда в США брат работал в частном банковском учреждении ПАО «Открытие» в Москве. До этого, в 2015 году, из-за кризиса в банковском секторе он потерял работу в Киеве. Его знакомые в международных банковских кругах порекомендовали его на должность директора Департамента кредитования. В то время банком владел бизнесмен Вадим Беляев, который затем из-за конфликта с путинским режимом потерял банк и эмигрировал за границу. В «Петрокоммерцбанке» брат работал тоже. В настоящее время брат проживает в США и полностью интегрирован в американское общество. Он донатит украинские интересы. Он посещает антипутинские публичные мероприятия в США, я даже привел фото и видеоматериалы», – сказал в свое оправдание Наумюк.

Тем не менее его кандидатура на должность директора НАБУ не была утверждена.