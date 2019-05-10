10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Недвижимость, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина
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Замглавы СБУ пообещали наказать за «тупую морду и слабоумие»

Заместитель Главы СБУ Виктор Кононенко дал поручение Департаменту защиты национальной государственности СБУ начать оперативно-технические мероприятия с целью установления предстоящих контактов и встреч в Киеве украинского юриста и бывшего замглавы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова, анонсировавшего свое возвращение на Украину в мае 2019 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Портнов в своем телеграм-канале.

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“В связи с тем, что за пять лет я НХ видел ваши мероприятия и вашего главу СБУ, в рамках симметричных учебно-воспитательным процедур, на днях подаём иск о признании незаконными решений СБУ о выдаче за государственный счёт фигуранту квартиры в элитном комплексе ЖК “Джек Хаус” на бульваре Леси Украинки, 7В, которую он противоправно вывел из госсобственности и в течении двух месяцев приватизировал”, – написал Портнов.

Юрист пообещал информировать общественность о подаче иска и всех решениях по этому делу.

“За тупую морду и слабоумие наказывать будем экономическими санкциями. Квартира должна перейти в собственность государства, её нужно будет продать, а деньги передать в государственный бюджет”, – резюмировал Портнов.

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