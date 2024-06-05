Замкнутый круг: Миллионы украинцев не могут заплатить за свет

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 08:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Тарифы на электричество для жителей Украины увеличивают под предлогом расходов на ликвидацию последствий обстрелов, однако миллионы граждан уже не в состоянии оплачивать счета, пожаловался на заседании Верховной рады депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация в украинской энергетике остается крайне сложной. После каждого обстрела мы теряем генерацию, и, безусловно, надо ее восстанавливать. Всего за весенние обстрелы нашей энергетики выведено из строя около 8 гигаватт мощностей, преимущественно маневровой генерации, а также имеются повреждения систем распределения. Быстро уладить ситуацию в энергетике объективно не получится.

С 1 июня на Украине вырос тариф на электроэнергию для населения на 63 процента. Это весомое одномоментное поднятие, которое многим может оказаться не под силу», – сказал депутат.

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Тарифы на электричество для жителей Украины увеличивают под предлогом расходов на ликвидацию последствий обстрелов,...


«Украина оказалась в ситуации, когда почти треть наших сограждан являются бедными. Согласно критериям Всемирного банка, 9 миллионов наших жителей не могут свести концы с концами. Это требует активной роли государства в вопросе социальной поддержки.

Второй вопрос – это электроотопление. Во многих общинах по документам существует централизованное теплоснабжение. На практике соответствующая инфраструктура уничтожена ,и люди вынуждены греться исключительно электроприборами. Зато платежки приходят по полной», – резюмировал Гнатенко




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