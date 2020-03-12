Замкнутый круг: Винодел рассказал об убогости ресторанов в Крыму

12.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Ни Крым, ни Севастополь даже спустя шесть лет после воссоединения с Россией не могут похвастаться ресторанами, которые могли бы удовлетворить привыкшую к высокому сервису публику из Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил известный винодел Павел Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние даже пять лет ресторанное дело в Москве и Санкт-Петербурге шагнуло очень далеко. Вот уже грозится «Мишлен» войти в Россию, я думаю, что в России будет даже несколько ресторанов, которые наградят звездой «Мишлена».

В Москве и, особенно, в Санкт-Петербурге есть прекрасные рестораны с хорошим уровнем сервиса, с прекрасными интерьерами, с очень интересными, креативными, современными блюдами. Люди, которые ходят по этим ресторанам – это те же самые, которые приедут к нам летом.

Хочу сказать, что ни в Севастополе, ни в Крыму почти нет мест, которые бы соответствовали уровню ресторана класса «А» в Москве и Санкт-Петербурге.

И меня больше всего поражает, что у наших местных рестораторов нет никакого желания изучать и понимать, на каком уровне развития они находятся. Нет, чтобы купить билет в Москву, тем более, они сейчас очень недорого стоят, либо в Питер – недавно вышел рейтинг ТОП-50 ресторанов Москвы и Питера, вот, пройтись по десяти лучших в Москве и Питере, и все сразу станет понятно, где мы находимся. У нас же рестораторы в основном считают: «Это невыгодно, это не купят», – заявил Швец.

Винодел полагает, что одной из причин, тормозящих развитие ресторанного бизнеса в Крыму, является короткий туристический сезон (в Севастополе он еще меньше).

«Главная проблема Крыма и Севастополя – это короткий туристический сезон. Если в Крыму хотя бы 4-5 месяцев, то в Севастополе он вообще 2,5. И ради 2,5 месяцев вложить кучу денег для того, чтобы открыть ресторан, который будет хорошо работать 2,5 месяца, а потом девять месяцев он будет пустым – тоже странновато.

Это требует больших инвестиций, у нас очень большая разница в туристический сезон и не туристический сезон. И, конечно, местные люди не привыкли здесь к хорошим ресторанам. Хороший ресторан – это то, когда у тебя уже долго и много есть денег.

Нужно, чтобы подольше стабильный рост присутствовал здесь, в Крыму, с точки зрения доходов населения, чтобы люди стали по-другому относиться к походу в ресторан вообще.

Континентальные рестораторы сюда не едут из-за того, что короткий туристический сезона из местных еще не родились способные сделать что-то классно, хорошо, которые обладают каким-то опытом и умением это делать, да еще и деньгами…

В Севастополе ресторанный бизнес на очень-очень-очень низком уровне. Поэтому о конкуренции речи быть не может. У нас нет ни людей, которые бы ходили по ресторанам, из местных, а туристов, повторяю, 2 месяца в году, и ради них никто не готов платить и открывать хорошие рестораны. Все, замкнутый круг», – резюмировал Швец.