Замкнутый круг: У Зеленского признали, что каждый шаг лишь ухудшает ситуацию

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Повышение налогов на Украине, утвержденное накануне Верховной радой, приведет к тому, что оставшийся в стране бизнес будет все больше уходить «в тень» – следовательно, будет страдать наполнение бюджета.

Об этом в эфире видеоблога «Лана тут» заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Кицак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предвещаю, что начнутся центробежные тенденции. Я имею в виду, что часть бизнеса будет принимать решение, чтобы перейти или на «серые схемы», или вообще уйти в тень. Часть зарплат будет выплачиваться в конвертах, потому что, если украинец или украинская семья, которая зависит от определенной зарплаты, почувствует, что она не сможет закрывать коммунальные платежи или питание, одежду, содержать несовершеннолетних детей, соответственно, решения будут приниматься практические, и тут не будет ставиться на первое место – оплачиваем ли налоги в государственный бюджет и так далее. Потому я предусматриваю, что тут будут определенные негативные тенденции», – заявил Кицак.